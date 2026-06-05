Cibercrimen Junín: Una mujer detenida y un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N°16

Detalles. Una de las causas incluye amenazas y hostigamiento.
La Unidad de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con asiento en Junín tuvo participación en el esclarecimiento de dos investigaciones. Una terminó con una mujer detenida y la otra con una allanamiento en la Unidad Penitenciaria N°16.
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La primera causa se inició tras la denuncia de una vecina de Junín, quien informó la sustracción de su teléfono celular mientras se encontraba en las instalaciones de un reconocido club local.
A partir de la denuncia, los investigadores realizaron un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad privadas del establecimiento y avanzaron con requerimientos técnicos a las empresas prestatarias de telefonía móvil para rastrear la actividad del equipo sustraído mediante su número de identificación internacional (IMEI). Las tareas permitieron establecer que el dispositivo continuó siendo utilizado días después del hecho, registrando actividad con distintas líneas telefónicas de la ciudad. Paralelamente, se efectuaron comparaciones entre las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad y registros fotográficos oficiales, lográndose una alta coincidencia fisonómica entre la persona observada y una mujer identificada durante la investigación.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento que fue ejecutado durante las primeras horas de la mañana por personal de la Sección Investigaciones Cibercrimen Junín, con apoyo del Grupo Táctico Operativo de Comisaría Junín Segunda. El procedimiento se desarrolló en un domicilio del Barrio "Ramon Carrillo" de Junín y arrojó resultado positivo. Durante la diligencia se procedió al secuestro de una tarjeta SIM que, según los registros técnicos obtenidos durante la investigación, había sido utilizada en el teléfono denunciado como sustraído. Tras ser informada de los resultados obtenidos, la autoridad judicial dispuso la aprehensión de una mujer mayor de edad y su traslado a sede fiscal para cumplimentar las actuaciones de rigor.
Por otro lado, personal de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín llevó adelante una importante investigación que permitió esclarecer una compleja maniobra de extorsión virtual que tenía como víctima a un vecino de Junín. Este ultimo manifestó haber sido víctima de amenazas y hostigamiento luego de haber ingresado a sitios web de anuncios de servicios de compañía. A partir de ese momento comenzó a recibir mensajes y llamadas intimidatorias mediante las cuales le exigían el pago de una supuesta deuda, bajo amenazas que incluían información personal y de integrantes de su familia. Como consecuencia de las presiones sufridas, la víctima realizó diversas transferencias de dinero por una suma total cercana al millón de pesos. Sin embargo, las amenazas continuaron incluso después de efectuados los pagos.
Ante esta situación tomó intervención la U.F.I. N.º 1 a cargo de la Fiscal Vanina Lisazo del Departamento Judicial Junín, que encomendó las tareas investigativas a la Sección Investigaciones Cibercrimen Junín. Las diligencias incluyeron requerimientos a empresas de telefonía, plataformas digitales, entidades bancarias y billeteras virtuales, además de complejos análisis de geolocalización y tráfico de comunicaciones.
Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron determinar que las maniobras extorsivas tenían origen en el interior de la Unidad Penitenciaria N.º 16 de Junín, identificándose como principal sospechoso un interno conocido con el alias de "El Bebé" además dispositivos de telefonía móvil presuntamente utilizados para concretar las comunicaciones ilícitas. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en la unidad carcelaria y en una vivienda ubicada en el barrio donde se detectó la recepción de parte de los fondos transferidos por la víctima. Durante el procedimiento realizado en la Unidad Penitenciaria N.º 16 se secuestraron dos teléfonos celulares marca Samsung y una tarjeta SIM, elementos considerados de interés para la investigación. Asimismo, un interno fue notificado de la formación de una causa por presunta defraudación informática. Por otra parte, en el allanamiento efectuado en un domicilio de esta ciudad se procedió al secuestro de diez plantas de marihuana. Por tal motivo tomó intervención la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes, iniciándose actuaciones por presunta infracción a a Ley 23.737.
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