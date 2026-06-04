Inspección por una situación de inseguridad en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Una vecina puso en conocimiento de la Polciia que le quisieron robar esta tarde en un barrio de Chacabuco.
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Acusó a dos sujetos de intentar llevarse una moto 110. A raíz de esta situación de inseguridad se inició una inspección por la zona para poder dar con los acusados. Ocurrió en la quinta 1010 en Tulio Spinetti continuación.
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