Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descansen: Andrés.
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- Andrés Hernández. Falleció a los 93 años. Casa de duelo: Barrio Jardín casa 35. Sepelio, mañana a las 10.00
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