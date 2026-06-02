Sacó una cordillera a la calle y lo multaron en Chacabuco

Detalles. Se agregaron las estadísticas del último mes.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control de este martes.
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Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas sin chapa patente y falta de luces; una licencia de conducir por cruzar semáforo en rojo; ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por animales sueltos en la vía pública (equinos); cuatro actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por sacar escombros y tierra a la vía pública más de un metro cúbico.
Resumen de mayo en la Subsecretaría de Tránsito:
Resumen de estadística del 01/05/2026 hasta el 31/05/2026. Infracciones labradas 384. Automóviles retenidos 19. Motocicletas retenidas 99. Licencias de conducir retenidas 82. Equinos secuestrados 8.
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