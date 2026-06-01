Denunció que le robaron mientras viajaba a Chacabuco

De noche.
En horas de la madrugada se reportó un robo ocurrido en particulares circunstancias.
Volver a Chacabuquero.
Quien hizo la denuncia ante personal policial fue una persona de sexo masculino que viajaba en un colectivo de larga distancia. Alegó en una parada bajó del rodado para ir al baño y al regresar a su asiento no encontró el teléfono celular tipo Smart phone que había dejado allí. Agregó que nadie habría bajado del micro en ese momento.
Ocurrió en un colectivo que no ingresa a Chacabuco. De hecho, el chofer dejó al denunciante en la ruta, cerca de uno se los accesos a la ciudad, para que pudiera entrevistarse con la Policía.
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