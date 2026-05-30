Se nota por qué secuestraron esta moto en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control de este sábado en Chacabuco.
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Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco, sin luces y chapa patente. Se labraron dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (sobre línea amarilla); y un acta de infracción por poda sin autorización
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