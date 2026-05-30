sábado, 30 de mayo de 2026

Le robaron a otra vecina de Chacabuco

Detalles.

Esta tarde se reportó un robo en una vivienda de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Alguien rompió un candado y sustrajo herramientas y otras pertenencias que estaban en una casilla. Ocurrió en inmediaciones de 840 y Espora.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Novedades en el caso de los caballos desaparecidos en Chacabuco

- Capacitación sobre Equinoterapia en Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Allanamientos cerca de Chacabuco contra botineros que acosaban a jóvenes futbolistas

- Vuelco en inmediaciones de la Variante Chacabuco

- Dejó un rastro en las calles de Chacabuco y lo siguieron

Todavía se habla de esto:

- Buscan a todos estos caballos en Chacabuco

- Necrológicas II

- Buscan a todos estos caballos en Chacabuco

- Cortes programados de energía en Chacabuco

- Le quisieron robar a un vecino de Chacabuco

- Policiales: Problemas con un auto - Acampe - Conflicto en Chacabuco 

- Hallazgo sin vida en una vivienda de Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Dos accidentes a pocas cuadras de diferencia en Chacabuco

- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses en Chacabuco

- "Los municipios de Buenos Aires van a la quiebra"

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz 

- Necrológicas I

- Violenta entradera en la madrugada de Chacabuco 

- No alcanza la foto para todas las multas que le cargaron a este rodado en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)