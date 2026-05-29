Le quisieron robar a un vecino de Chacabuco

Últimos horas.
Un vecino dio a conocer que le quisieron robar en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Según le contó a Chacabuquero, un sujeto ingresó a su casa en horas de la madrugada y tomó una moto. Logró ponerla en funcionamiento pero la abandonó cuando escuchó el ruido del portón de la casa de un vecino que se iba a trabajar. Ocurrió alrededor de las 4.00 en Óliden entre Carlos Gardel e Insiarte.
Todo fue grabado por una cámara de seguridad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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