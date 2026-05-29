Policiales: Problemas con un auto - Acampe - Conflicto en Chacabuco

Breves.
Auto. Un vecino compartió con Chacabuquero su queja por el auto que quedó estacionado frente a su casa. "Soy discapacitado y no puedo usar el garaje", comentó Martín. Ocurrió en Alem y Almafuerte.
Volver a Chacabuquero.
Acampe. Esta mañana la Policía identificó a 3 personas que acamparon en la plazoleta Libertad. Alegaron que habían llegado en tren a Chacabuco y pasaron la noche en el mencionado paseo dado que tenían que esperar hasta la mañana para tomar un colectivo a. Chivilcoy.
Conflicto. La Policía debió intervenir este mediodía en un conflicto entre dos hermanas de 55 y 60 años. El motivo fue quién cuidaba al padre. Ocurrió en inmediaciones de Perón y Soler.
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