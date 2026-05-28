Le robaron a una vecina de Chacabuco

Situación reiterada.
Una vecina le contó a Chacabuquero que le robaron en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron una bicicleta Raleigh negra con letras y detalles verdes. Estaba en Remedios Escalada de San Martín y Alvear. Sucedió entre las 19.00 y las 23.00. Quien tenga algún dato que llame al 911 (Se había publicado el número de la vecina pero comenzó a recibir llamados sospechosos)
Se trató de la tercera bicicleta que robaron en las últimas horas en la zona céntrica.
Lo peor del caso es que la vecina comenzó a recibir llamados telefónicos sospechosos de personas que decían tener la bicicleta. Los invitó a ir a la Comisaría pero no encontró respuesta. Por esa razón se borró el número particular.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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