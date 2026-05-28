- "La Corte dijo que la ordenanza de Chacabuco es trucha"

Ediles sobre la declaración de inconstitucional.
Los bloque de Concejales de UCR - Pro y Demócrata Liberal realizaron una conferencia de prensa para hablar del alcance del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires sobre las ordenanzas que autorizaron un aumento de tasas y por la cual creó la tasa de Salud.
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Los ediles reconocieron que la medida los beneficia a ellos en calidad de denunciantes, aunque cualquier vecino o entidad gremial puede sumarse al alcance de la medida cautelar a través de una simple presentación judicial con patrocinio letrado. Los concejales comentaron que el fallo sobre la cuestión de fondo podría emitirse próximamente. Hay una nota modelo.
Además, agregaron que la irregularidad de la aprobación ya había sido advertida al oficialismo en la sesión en la que se dio y en reuniones particulares.
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