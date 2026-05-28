No alcanza la foto para todas las multas que le cargaron a este rodado en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los controles realizados este jueves en la ciudad.
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Se retuvo una camioneta por circular sin documentación reglamentaria; cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria dos de las mismas sin chapa patente. Se labraron ocho actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; 13 actas de infracción por girar a la izquierda; dos actas de infracción por circular sin verificación técnica vehicular; n acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo cono de visibilidad. Se retuvieron Siete licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio. Se labró un acta por estacionar en doble fila sobre Av. Saavedra, el mismo estaciona sobre senda y rampa (Foto).
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