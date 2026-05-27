Tremendo final para una mujer oriunda de una ciudad cercana a Chacabuco

Caso.
Tuvo el peor final el caso de una mujer oriunda de la zona que era buscada desde hace dos semanas.
Volver a Chacabuquero.
Se llamaba Ana Lía Corte y tenía 52 años. Era oriunda de Bragado. Vivía en Bariloche, ciudad de la que desapareció el 8 de mayo de 2026.
El martes su cuerpo fue encontrado descuartizado en un barranco de la zona de La Barda, en el sur de San Carlos de Bariloche. La última vez que se la había registrado con vida había sido bajando de un colectivo en la ciudad patagónica.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pedido de vecino: "Necesito ayuda para mí hermana y su pequeña hija en Chacabuco"
- Atemorizante situación en un barrio de Chacabuco
- Robo en medio de la niebla en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tenía todo menos lo que necesitaba en Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Golía habló de las críticas al Hospital y la posible caída de la Tasa de Salud en Chacabuco
- Presentaron la nueva ambulancia de alta complejidad del Hospital de Chacabuco
- Cazadores de Chacabuco detenidos por matar una especie protegida
- Video: Desde Chacabuco denunció al rey de la soja
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Habrá un encuentro por la Salud Mental en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales: Novedades sobre la búsqueda de un joven de Chacabuco - Sospechosos
- Policiales de Chacabuco: Una persona molesta - Incendio - Hallazgo - A la cuneta
Todavía se habla de esto:
- Lo detuvieron en Junín por abuso sexual y decir que era subcomisario
- Golía envió un mensaje a Chacabuco en el 25 de Mayo
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco de parte de los hijos de una vecina fallecida
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Familiares de un fallecido agradecen al personal de salud de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario