Golía envió un mensaje a Chacabuco en el 25 de Mayo

Acto oficial.
En el marco del acto y desfile por el 25 de Mayo en Chacabuco, el intendente Rubén Darío envió un mensaje a la población.
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El jefe comunal habló antes de que comenzaran a pasar las diferentes entidades por delante del palacio municipal en la calle Reconquista. para ese momento ya se habían cumplimentado los distintas actividades protocolares como el solemne tedeum.
Golía recordó que el 25 de Mayo de 1810 se debatió sobre el destino de la riqueza del territorio que años después ocuparía la República Argentina: "esa riqueza natural sirve si está al servicio del hombre", dijo y agregó "el 25 de mayo debe defenderse todos los dias"
"Todos queremos lo mejor para nuestro pueblo -aseguró el intendente-. El amor a la patria es el amor a nuestros hermanos".
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