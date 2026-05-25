lunes, 25 de mayo de 2026

Policiales de Chacabuco: Una persona molesta - Incendio - Hallazgo

 

Este lunes.

Molesto. Pedido de vecinos, la Policía identificó a una persona de sexo masculino que estaba causando molestias a la gente que había aprobado la tarde para caminar por el acceso Hipólito Yrigoyen. No se encontraron impedimentos penales en su contra.



Volver a Chacabuquero.

Incendio. Esta tarde los Bomberos Voluntarios combatieron un incendio de pasto en Alberdi y Vidal. Una dotación fue enviada al lugar.

Hallazgo. Personal de la Patrulla Rural de Chacabuco halló una moto 110cc que tenía pedido de secuestro por hurto en Junín. Estaba oculta a metros de la ruta 30 camino a Chivilcoy, a la altura del Cuartel VI.

Cuneta. Una camioneta quedó atrapada en una cuneta esta noche en inmediaciones de Domínguez y Vidal. Se trató de una camioneta Ford. No hubo heridos. 


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