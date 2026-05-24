Vecina agredida en Chacabuco

Madrugada.
Una vecina fue asistida esta madrugada tras alegar ante la Policía que había sido agredida por otra persona.
Volver a Chacabuquero.
El acusado es la ex pareja de la mujer, quien al arribo de los patrulleros ya se había retirado. La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia previo paso por el Hospital para una revisión médica. Ocurrió en un barrio que se encuentra alejado de la ciudad, en la calle Sosa continuación.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Violento choque en Chacabuco
- Retuvieron la camioneta del accidente de Chacabuco y algo más
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la noche de Chacabuco
- Una campaña solidaria triunfó pero ahora una escuela rural de Chacabuco necesita casero
- Golía sigue entre los intendentes mejor valorados de la provincia de Buenos Aires
- Cayeron los Mareados en Chacabuco
- Allanamiento en la zona por una modalidad de estafa conocida en Chacabuco
- Otro vuelco en el desvío de la Variante Chacabuco
- Tremenda persecución policial en la noche de Chacabuco
- Accidente en la ruta en Chacabuco
- Revés judicial para Golía y complicación para la Municipalidad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario