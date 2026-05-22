Revés judicial para Golía y complicación para la Municipalidad de Chacabuco

Cautelar.
La Justicia Bonaerense puede haber comprometido el futuro de la administración del intendente Rubén Darío Golía con una resolución que se conoció esta tarde.
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Corte de la provincia de Buenos Aires hizo a lugar a una medida cautelar solicitada por el concejal Ignacio Orsini para declarar inconstitucional la última modificación de La ordenanxa impositiva de Chacabuco en la que se creó la Tasa por Salid. Esto fue informado por el sitio web Infocielo.
El efecto inmediato es que Orsini y los otros que se presentaron ante la Justicia no deberán pagar la Tasa hasta que la Corte se expida en la cuestión de fondo. Sin embargo, en la resolución se sientan las bases para llegar a afirmar que se falle en favor de declarar la inconstitucionalidad de la sanción de la norma municipal porque no se cumplió en la asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes con la cantidad mínima de votos constitucional para avanzar con la creación de nuevos tributos.
Por un lado, se abre la posibilidad que otros vecinos presenten amparos para evitar pagar la tasa, y por otro, el Municipio deberá pensar como devolverá el dinero cobrado hasta el momento y el que pagarán todos los vecinos que sigan contribuyendo más allá de lo que diga la Justicia, mientras la Comuna apele un fallo adverso.
Y obviamente, el que más sentirá las derivaciones de la situación judicial es el sistema de Salud municipal, que corre el peligro de quedarse sin financiamiento a mediano y largo plazo, salvo que la administración local aplique un plan de recortes en otras áreas.
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