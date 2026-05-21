De noche.
Durante la madrugada se reportaron incidentes en un barrio de Chacabuco.
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Esto derivó en que la Polciia se dirigiera al lugar en 3 oportunidades. Una de ellas, requirió la presencia de varios moviles para contener un conflicto entre vecinos ante una vivienda. Al parecer, se trata de una situación que de originó tiempo atrás y todavía no se ha solucionado. Ocurrió en el barrio La Construcción.
Tránsito. El Municipio de Chacabuco recibió, por parte de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, un alcoholímetro y un alómetro destinados a fortalecer los operativos de control y prevención vial.
El Subsecretario de Tránsito Gerardo Alejandro y el Inspector de Tránsito Nicolás Cieri, quienes recibieron dicho equipamiento por parte del Subsecretario de Política y Seguridad Vial Eduardo Feijoo, el Director Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial Cristian Vázquez y el Director de Fiscalización, control de Tránsito y Seguridad Vial Nicolás Vecchi.
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