jueves, 21 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Eugenio

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

  - Eugenio Jesús Biñasca "Cacho". Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Dan Martín 112. Funeral hasta las 17.00.


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