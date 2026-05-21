Que en paz descanse: Eugenio
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Eugenio Jesús Biñasca "Cacho". Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Dan Martín 112. Funeral hasta las 17.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Los encontraron en el momento justo en el lugar equivocado de Chacabuco
- Inauguran el nuevo resonador del Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se incendió un vehículo en la zona rural de Chacabuco
- Video: Así fue el choque de esta mañana según una cámara de seguridad
- Policiales de Chacabuco: Intrusos y faltantes
- Queja: "¿Cobran multa por esto en Chacabuco? Suban esta foto"
- Video: Choque, vuelco y rescate en Chacabuco
- Mix: Visita rápida - Festejan aniversario - Buscan caseros para tres escuelas de Chacabuco
- Necrológicas I del miércoles
- Entre las muchas infracciones se destacó la del enganche en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario