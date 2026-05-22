viernes, 22 de mayo de 2026

Avisó que robaron en su casa de Chacabuco

 


De noche.

Durante la fría madrugada se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco. Luego hubo una novedad.



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Ofertas de "El corte perfecto"

Un vecino le dijo a la Policía que alguien abrió el portón de su casa y se llevó la moto Yamaha YBR 125 color gris de su hijo. Ocurrio en Villegas entre Soberanía Nacional y Villegas. Horas después, otro vecino llamó a la fuerza de seguridad para avisar que había encontrado una moto Yamaha YBR 125 en Vidal al 500. Este rodado fue trasladado a la Comisaría en patrullero a la espera de ser identificado. No tenía patente. Es para investigar si es la misma moto que había sido robada.


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