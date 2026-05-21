Comenzó a aumentar el precio del ticket de tren que pasa por Chacabuco

Para tener en cuenta.
Comenzó a actualizarse el precio de los pasajes del tren que une Junín con Buenos Aires atravesando Chacabuco y sus localidades.
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Cabe recordar que esto forma parte de un plan de aumentos escalonados que podría finalizar recién en septiembre, motivado por la reducción de los subsidios al transporte público implemento por el Gobierno nacional.
Hoy se habilitó la venta de pasajes hasta el 14 de junio de 2026 y pudo observarse que el precio del pasaje, tiene un 10 por ciento de aumento en promedio. Las tarifas entre cabeceras (Junín - Retiro) son las siguientes: 13.200 pesos, Primera; y 15.900 pesos Pullman (Franja tarifaria 1); y 11.000 pesos Primera y 13.200 pesos, Pullman (Franja tarifaria 2). El dato a tener en cuenta es que comprando el pasaje en la página web de Sofse se consigue un 10 por ciento de descuento.
Días atrás se informó que el Gobierno ya había establecido una serie de precios de referencia para el aumento escalonado en el ramal Retiro – Junín: 19.353 pesos (mayo) / 22.286 pesos (junio) / 25.218 pesos (julio) / 28.150 pesos (agosto) / 31.083 pesos (septiembre). La cifra representa el valor de la butaca Pullman, siempre.
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