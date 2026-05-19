martes, 19 de mayo de 2026

Entre las muchas infracciones se destacó la del enganche en Chacabuco

 


Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos realizados este martes en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

En el operativo de prevención y recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad donde se labraron ocho actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por circular sin verificación técnica Vehicular. Se retuvo un vehículo por no dar cumplimiento con el acta de intimación por encontrarse en estado de abandono; seis actas de infracción por girar a la izquierda; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo un garage; un acta de infracción por realizar maniobras sinuosas; dos actas de infracción por estacionar en la línea amarilla; un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente; dos actas de infracción por girar en U.

Operativo en 14 de julio y Balcarce: se retuvo una licencia por falta de casco Operativo en Alem y san Lorenzo: se retuvieron 3 licencias por circular sin casco obligatorio. Y se labró un acta de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido

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