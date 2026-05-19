25 de Mayo en Chacabuco: confirman Feria y horario de inicio del Desfile

Celebración.
Este fin de semana largo habrá una Feria en la plaza San Martin que terminará con el acro oficial del lunes en Chacabuco.
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La Feria Producir con emprendedores, artesanos y Food Trucks, funcionará desde el sábado hasta el lunes. La Escuela de Actividades Culturales montará sus talleres para que se diviertan chicos y grandes.
El domingo desde las 15.00hs habrá un festival musical en el escenario principal organizado por la Dirección de la Juventud. Se presentarán Enmascarados Young, Ensamble Juventud, Ema Becerro, Mauro Martínez, ML Crew Dance Studio, y Los Refugiados
El Acto Protocolar del 25 de mayo será a las 9.30hs, ante el Palacio Municipal. A las 10.00hs en la Parroquia San Isidro Labrador se celebrará el solemne Tedeum. El desfile comenzará a las 10.45hs. El escenario estará montado ante el Palacio Municipal.
A las 15.30hs habrá un festival artístico en el escenario. Participarán la Banda Municipal José "Bimbo Marsiletti", el Ballet Terra Danza, el Ballet Cahuin Cumpa, Diego Galván, Marcelo Diudat "El Gomero cantor", Alberto Bo, Alejandro Armendariz, y Mabel Palumbo
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