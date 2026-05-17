Cayó por un montón de faltas en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer detalles fel operativo realizado este domingo en Chacabuco.
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Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio, una de las mismas por circular a contramano marcha atrás. Se retuvo un cuatriciclo por circular sin chapa patente, con escape antirreglamentario, por circular en zona no permitida. Su conductor se niega a dar datos y se retiró del lugar.
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