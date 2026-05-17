domingo, 17 de mayo de 2026

Cayó por un montón de faltas en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer detalles fel operativo realizado este domingo en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio, una de las mismas por circular a contramano marcha atrás.  Se retuvo un cuatriciclo por circular sin chapa patente, con escape antirreglamentario, por circular en zona no permitida. Su conductor se niega a dar datos y se retiró del lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Nueva situación violenta en el mismo barrio de Chacabuco

- Repuesta: "Soy el dueño de la perra y no pasó lo que contó la señora"

- Necrológicas  II

- Queja: "Tiró a la perra como a una bolsa de papas en Chacabuco"

- Necrológicas I

- Mix de Chacabuco: Presentó un libro - Cabildo Abierto - Condenado por abuso sexual

- Policiales de Chacabuco: Se incendió un vehículo en la ruta - Intrusos en una vivienda

- Registro de lluvias y tiempo semanal para Chacabuco

- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Tiempo de reparación en las calles de Chacabuco

- Necrológicas II

- Se vienen aumentos para el pasaje de tren a Chacabuco y las localidades 

- Necrológicas I

- "No tienen vergüenza de pedir donaciones para Porteño de Chacabuco"

- Buscan donaciones para arreglar el Gigante del Centro de Chacabuco

- Esta es la moto que rompió la vidriera en Chacabuco

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco

- Rompieron las vidrieras de un negocio de Chacabuco

- Los encontraron en falta en el Día del Patrono de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)