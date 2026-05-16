Buscan donaciones para arreglar el Gigante del Centro de Chacabuco

Campaña.
El Club Porteño de Chacabuco inició una campaña de recaudación de fondos en el mes del 119° aniversario.
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El objetivo es cambiar el techo de chapas del edificio de San Juan y San Martín conocido como el Gigante del Centro. Para esto está buscando reunir alrededor de 8.000.000 de pesos. Se puede colaborar realizando transferencias bancarias al alias techo.porteño.
En la planta alta del edificio se practican distintos deportes.
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