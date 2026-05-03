3 Fotos: Maquinistas - Deportistas - Fieles

Breves.
Maquinistas. Con las periódicas clases que dicta la Dirección Provincial de Vialidad, a través de un convenio con la Municipalidad de Chacabuco, el jueves continuaron las prácticas de los participantes que se encuentran cursando la capacitación como operadores y operadoras de máquinas viales. En esta oportunidad, los alumnos trabajaron sobre caminos rurales en el manejo de equipos pesados, fortaleciendo los conocimientos adquiridos durante el curso. Cada operario que finaliza la capacitación recibe la certificación oficial del Ministerio de Trabajo. Se informó que aumentó el cupo femenino.
Volver a Chacabuquero.
Deportistas. Personas vinculadas a la actividad física participaron esta tarde en la jornada de actualización deportiva organizada por la Dirección de Deportes y la Liga Deportiva. En la cancha principal del Polideportivo Municipal expuso un grupo de profesionales.
Fieles. Gran cantidad de fieles participó en la procesión y la misa por San Isidro Labrador de este año. La actividad por el Santo patrono de Chacabuco finalizó en la Parroquia San Isidro Labrador.
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