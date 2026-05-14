jueves, 14 de mayo de 2026

Investigaron una situación violenta que involucra a un niño de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Está noche.

La Policía de Chacabuco tomó intervención en un caso de violencia que involucra a un menor de edad de 4 años.



Volver a Chacabuquero.

Una mujer que sería la abuela del niño acosó a la madre de golpearlo. Por esta razón se trasladó al chico al Hospital para someterlo a una inspección médica en busca de lesiones y se llevó a la abuela a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Ocurrió en Mitre continuación.


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