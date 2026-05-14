Fue inaugurado un centro cultural y deportivo en un barrio

Está mañana.
Está mañana fue inaugurado un nuevo centro cultural y deportivo en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
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Funciona en la sede de la Sociedad de Fomento San Cayetano. El inmueble está ubicado en Mateo Barón entre Perón y Almafuerte. Cabe recordar que desde hace tiempo el lugar cuenta con mayor espacio dado que ya no está ocupado por la aparatología de un Centro de Atención Primaria de la Salud dado que se inauguró el Centro Integrador Comunitario René Favaloro.
En la inauguración estuvieron presentes el intendente Rubén Darío Golía y miembros de su gabinete.
También se presentó el programa "Chacabuco por la igualdad", de la subsecretaría de Desarrollo Social.
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