jueves, 14 de mayo de 2026

Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con una enfermedad crónica

 

Solidaridad.

La familia de un vecino de Chacabuco que sufre una enfermedad crónica se comunicó con Chacabuquero para solicitar ayuda.



Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

Sufre insuficiencia renal crónica y debe realizarse diálisis 3 veces a la semana. Sin embargo, es casero de una escuela rural ubicada a 20 kilómetros del Hospital municipal. Cuando llueve se complica el traslado para realizar el tratamiento.

Se llama Matías Bertarini. Tiene esposa y 2 hijos. Por un lado busca una casa en la ciudad de Chacabuco para alquilar la. Por otro lado, necesita ayuda económica de cualquier monto para cubrir gastos.

El Corte Perfecto, chanchería

Para quien quiera realizar un aporte, aquí están los datos:

Cuenta de mercado pago:

matiiasbertarinii.mp

Titular: Matías Bertarini

DNI: 40548644

Contacto: 2352419036


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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