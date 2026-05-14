Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con una enfermedad crónica

Solidaridad.
La familia de un vecino de Chacabuco que sufre una enfermedad crónica se comunicó con Chacabuquero para solicitar ayuda.
Volver a Chacabuquero.
Sufre insuficiencia renal crónica y debe realizarse diálisis 3 veces a la semana. Sin embargo, es casero de una escuela rural ubicada a 20 kilómetros del Hospital municipal. Cuando llueve se complica el traslado para realizar el tratamiento.
Se llama Matías Bertarini. Tiene esposa y 2 hijos. Por un lado busca una casa en la ciudad de Chacabuco para alquilar la. Por otro lado, necesita ayuda económica de cualquier monto para cubrir gastos.
Para quien quiera realizar un aporte, aquí están los datos:
Cuenta de mercado pago:
matiiasbertarinii.mp
Titular: Matías Bertarini
DNI: 40548644
Contacto: 2352419036
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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