Policiales de Chacabuco: Intrusos en un predio - Salidas de Bomberos - Incidentes

Está tarde.
Intrusos. Este martes se detectó la presencia de Intrusos en un predio de Chacabuco ubicado sobre la calle 629. Al parecer, estaba cortando leña y un árbol cayó sobre parte de un alambrado perimetral. Se pidió que la Policía se hiciera presente pero no hubo denuncia. Los leñadores se fueron del lugar.
Volver a Chacabuquero.
Incendios. Los bomberos voluntarios combatieron dos incendios este martes. Uno de ellos ocurrió en inmediaciones de la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen. El otro sucedió a un campo al que se llega a través del acceso Elguea - Román continuación.
Incidentes. Durante la tarde y la noche hubo algunos incidentes en distintos puntos de la ciudad. En uno de los casos un menor de edad de 16 años fue trasladado al Hospital municipal en ambulancia tras sufrir una crisis nerviosa.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
-Desde Chacabuco reclamaron por el financiamiento universitario
- Retuvieron el auto que chocó con la moto en Chacabuco
- Una persona fue hospitalizada tras un choque
- Teatro Italiano: reconocidos actores se presentarán en Chacabuco
- Actividades por el Día de San Isidro Labrador en Chacabuco
- Hubo otros dos accidentes en Chacabuco
- Violento accidente en la mañana de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Vehículos secuestrados - Choque - Incendio
Todavía se habla de esto:
- Varias empresas presentaron ofertas para hacerse cargo de la ruta que atraviesa Chacabuco
- Festejan el aniversario en un pueblo cercano a Chacabuco
- Procedimiento de Tránsito en Chacabuco
- Queja de una vecina de Chacabuco
- Pavimentan un sector de Chacabuco que era fuente de críticas
- Jugadores de Chacabuco salieron campeones en Buenos Aires
- Mix de Chacabuco: Problemas entre vecinos - Operativo de Castración - Se puso fría la cosa
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Vecino acosado - Socorrieron a una mujer - Inspección
No hay comentarios:
Publicar un comentario