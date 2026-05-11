Policiales de Chacabuco: Vehículos secuestrados - Choque - Incendio

Detalles.
Retenidos. La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe sobre los operativos de control diarios. Se labraron seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se retuvo una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Un acta de infracción por arrojar agua a la vía pública en día no permitido. Un acta de infracción por circular marcha atrás a contramano. Dos actas de infracción por estacionar en lugar no permitido( línea amarilla)se retuvieron dos vehículos por no dar cumplimiento con el acta de intimación(vehículo en estado de abandono en la vía pública) Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (obstruyendo cono de visibilidad)
En distintos puntos de la ciudad se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Volver a Chacabuquero.
Accidente. En horas de la noche se registró un accidente de tránsito en Alsina y Güemes. Participaron una bicicleta y un utilitario. No hubo heridos graves.
Incendio. Está tarde los bomberos voluntarios combatieron un incendio de pastor en Andes y 326.
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