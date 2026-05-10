Incidentes en la noche de Chacabuco

A oscuras.
Durante la fría madrugada de Chacabuco se reportaron algunos incidentes.
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El caso más peculiar fue el de una vecina que se sintió asustada al ver la silueta de una persona detrás de un árbol cuando acababa de llegar en auto al lugar. Por eso llamó a la policía. La sombra misteriosa resultó ser de otra mujer que estaba alcoholizada y para la cual se pidió asistencia del personal de emergencias médicas. Ocurrió en inmediaciones de Deán Funes y Alem.
También hubo disturbios en inmediaciones de Buenos Aires y Olavarría. Se pidió presencia policial por una pelea entre varias personas. Al parecer, los involucrados se dispersaron.
También hubo disturbios con motos en la zona de la plaza General Paz.
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