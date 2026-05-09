sábado, 9 de mayo de 2026

Se suspendieron dos actividades programadas en Chacabuco

 


Decisiones.

El tiempo está marcando la agenda en Chacabuco este fin de semana.



Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

La Subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli, informó que se suspendió el recorrido peatonal de "Los caminos de Haroldo" que se iba a realizar hoy a las 10.00. Es por las condiciones climaticas.

Liga Deportiva informó que por razones climáticas se suspenden los encuentros de fútbol infantil programados para hoy, sábado  en la cancha del Club Rivadavia.


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