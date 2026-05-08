Alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es por vientos, para la tarde de este sábado. Los distritos cercanos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. No obstante, la mayor parte del territorio bonaerense se encontraría afectado.
La recomendación es no enceder fuego y asegurar los objetos para que no salgan volando.
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