Buscan repoblar la laguna de Chacabuco

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El Club de Pesca está planeando repoblar la laguna de Rocha de Chacabuco. No con gente sino con peces.
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En esta línea una delegación de la entidad estuvo en la Estadio Hidro biológica de Chascomús para analizar la posibilidad de trasladar desde allí los alevines de pejerrey para que la Laguna de Rocha mejore su fauna.
Se deberá avanzar en un acuerdo entre la Municipalidad de Chacabuco y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Esto viene concatenado con el nuevo impulso del Plan Maestro del Río Salado.
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