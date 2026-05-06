miércoles, 6 de mayo de 2026

Dos robos de rateros en Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

En pocas horas.

En las últimas horas se reportaron dos robos en la ciudad de Chacabuco. Uno de ellos, digno de ratero.



Volver a Chacabuquero.

Por un lado, fue sustraída una bicicleta marca Battle se Entre Ríos entre Moreno y Zapiola.

Por otro, se robaron el cartel luminoso que marca cuando está abierto el local, de la parte exterior de una granja ubicada en San Lorenzo entre Lamadrid y Tucumán.


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