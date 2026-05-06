Dos robos de rateros en Chacabuco

En pocas horas.
En las últimas horas se reportaron dos robos en la ciudad de Chacabuco. Uno de ellos, digno de ratero.
Volver a Chacabuquero.
Por un lado, fue sustraída una bicicleta marca Battle se Entre Ríos entre Moreno y Zapiola.
Por otro, se robaron el cartel luminoso que marca cuando está abierto el local, de la parte exterior de una granja ubicada en San Lorenzo entre Lamadrid y Tucumán.
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