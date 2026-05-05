Se firmó un contrato para una nueva obra en Chacabuco

Detalles.
Esta mañana la Municipalidad de Chacabuco firmó un contrato para llevar a cabo una ohra en la ciudad.
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La encargada de la ejecución será la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada.
El proyecto apunta a una renovación del CEF N°20 y la plaza General Paz. Se hará un nuevo playón multicancha entre Olavarría y la entrada a la pileta. También se procederá con la renovación del playon de basquet más la construcción de un depósito para utilería e implementos deportivos, además de bicicleteros y bancos, iluminación y cerco preliminar nuevos
La obra incluye la mejora de la iluminación de la plaza, el anfiteatro, el sector donde se hacen fogones, y juegos nuevos.
Homenaje. Horas antes, el intendente Rubén Darío Golía encabezó un homenaje al desaparecido escritor Haroldo Conti. Se descubrió una placa alusiva en la Casa de la Cultura. Hoy se cumple un nuevo aniversario del secuestro de Conti por parte de las fuerzas de la dictadura militar.
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