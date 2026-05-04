Esta noche.
Esta noche se registró una emergencia de salud en una cancha de padel de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una persona sufrió un problema cardíaco y requirió asistencia médica. Los bomberos voluntarios y el SAME se acercaron al lugar. Ocurrió en Pueyrredón entre Lamadrid y Tucumán.
Se acercaron al lugar 2 ambulancias, 1 camión de bomberos voluntarios, dos patrulleros de la Policía, la patrulla Motorizada y personal de Tránsito.
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