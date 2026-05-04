lunes, 4 de mayo de 2026

Emergencia de salud en una cancha de padel de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró una emergencia de salud en una cancha de padel de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una persona sufrió un problema cardíaco y requirió asistencia médica. Los bomberos voluntarios y el SAME se acercaron al lugar. Ocurrió en Pueyrredón entre Lamadrid y Tucumán. 

Se acercaron al lugar 2 ambulancias, 1 camión de bomberos voluntarios, dos patrulleros de la Policía, la patrulla Motorizada y personal de Tránsito.


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