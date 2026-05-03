domingo, 3 de mayo de 2026

Violento accidente en la madrugada de Chacabuco

Una persona hospitalizada.

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron un auto y una moto. El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al Hospital en ambulancia. El parabrisas del rodado Chevrolet Meriva quedó astillado por el impacto con el cuerpo del motociclista. Este último terminó tendido sobre el pavimento sin la posibilidad de incorporarse por sus propios medios. Ocurrió en Corrientes y Villegas. Participó en las tareas de asistencia la Policía.





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