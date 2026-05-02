sábado, 2 de mayo de 2026

Bomberos: Homenaje y dos incendios en Chacabuco

 


Fechas y contingencias.

Esta tarde la sirena de los bomberos sonó para conmemorar la fecha pero también hubo dos incendios.



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La nueva granja de Chacabuco
La Nueva Granja

La sirena fue por el 44° aniversario del Hundimiento del Crucero General Belgrano en la guerra de Malvinas. Bomberos, dirigentes y ex combatientes hicieron una formación delante del cuartel.

 Antes hubo una salida por un incendio de pastos en la calle Domínguez y otra por el incendio de una garrafa de gas en Coronel Suárez y Liniers.



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