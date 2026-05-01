Violento choque en la madrugada de Chacabuco

Dos vehículos. Se agregaron más fotos.
Un violento choque se registró esta madrugada en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron fos autos. Uno de ellos terminó sobre la vereda, en el bicicletero de un comercio. Ocurrió en Alberdi y Entre Ríos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- No vieron la subida y fue demasiado tarde
Todavía se habla de esto
- Robo en la noche de Chacabuco
- Juraron cuatro bomberos voluntarios de Chacabuco
- Bomberos: Salida por incendio en medio del juramento en Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- "Plantaron postes como los decomisados en mi cuadra"
- Cayó el "chizito" en Chacabuco
- Prometen fuertes sanciones para los quemadores en Chacabuco
- Demorado en Chacabuco por una causa judicial
- Pudo ser una tragedia y piden una solución para esta avenida de Chacabuco
- Lo agarraron cuando sólo le faltaba la punta en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario