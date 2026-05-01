viernes, 1 de mayo de 2026

Violento choque en la madrugada de Chacabuco

 


Dos vehículos. Se agregaron más fotos.

Un violento choque se registró esta madrugada en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería El corte perfecto

Participaron fos autos. Uno de ellos terminó sobre la vereda, en el bicicletero de un comercio. Ocurrió en Alberdi y Entre Ríos.

Fotos del choque
Feria de emprendedores en Correa 129 este viernes 1 de mayo de 2026


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- No vieron la subida y fue demasiado tarde 

Todavía se habla de esto

- Robo en la noche de Chacabuco

- Juraron cuatro bomberos voluntarios de Chacabuco

- Bomberos: Salida por incendio en medio del juramento en Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Necrológicas III

- "Plantaron postes como los decomisados en mi cuadra"

- Cayó el "chizito" en Chacabuco

- Prometen fuertes sanciones para los quemadores en Chacabuco

- Demorado en Chacabuco por una causa judicial 

- Pudo ser una tragedia y piden una solución para esta avenida de Chacabuco

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Lo agarraron cuando sólo le faltaba la punta en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)