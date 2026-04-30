jueves, 30 de abril de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

   

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informó  sobre un corte programado de energía.



Volver a Chacabuquero.


Será el sábado 2 de mayo en el ALIMENTADOR Nº6 desde las 08.00hs. hasta las 12:00 hs., afectando la zona rural oeste del partido de Chacabuco y el área delimitada por las siguientes calles: Av. M. Gil, Calle 380, RN7, Rep. de Irlanda, Calle 637, Gutierrez, Calle 629, Ullua, Paso y A. M. de Justo. Motiva este corte el mantenimiento en línea de Media Tensión. Se suspende por lluvia.


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