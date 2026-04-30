jueves, 30 de abril de 2026

Prometen fuertes sanciones para los quemadores en Chacabuco

 


Comunicado.

La Directora de Protección Ambiental, a cargo de Florencia Adducci Recofsky, comunica a la población que queda prohibido encender fuego en el depósito de residuos domiciliarios a cielo abierto municipal y que toda persona que sea detectada provocando incendios en el lugar será sancionada con la multa correspondiente.



Volver a Chacabuquero.

Además, la funcionaria, solicita la colaboración de todos para mantener el orden y cuidado del espacio.

Firma:

Municipalidad de Chscabuco


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