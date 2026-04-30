jueves, 30 de abril de 2026

Cayó el "chizito" en Chacabuco

 


Retenida.

La Subsecretaría de Seguridad de Chacabuco informó que fue retenida otra moto con escape antirreglamentario.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería el corte perfecto Chacabuco

Carnicería El Corte Perfecto

Llamó la atención lo corto que era el escape el rodado. Una persona que lo vio lo comparó con un chizito, un conocido snack 

Feria de emprendedores en Correa 129 este viernes 1 de mayo de 2026

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