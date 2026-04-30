Robo en la noche de Chacabuco

Antecedentes.
Una vecina puso en conocimiento de la Policía que esta noche sufrió un robo.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una moto Keller 110 que estaba en en el edificio de la Escuela Secundaria 8, en inmediaciones de Buenos Aires y Óliden. La dueña es de apellido Risso. Ya hubo robos de motos en este lugar
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