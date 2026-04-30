jueves, 30 de abril de 2026

Robo en la noche de Chacabuco

 

Antecedentes.

Una vecina puso en conocimiento de la Policía que esta noche sufrió un robo.



Volver a Chacabuquero.

Feria de emprendedores en Correa 129 este viernes 1 de mayo de 2026

Se trató de una moto Keller 110 que estaba en en el edificio de la Escuela Secundaria 8, en inmediaciones de Buenos Aires y Óliden. La dueña es de apellido Risso. Ya hubo robos de motos en este lugar 


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