Bomberos: Salida por incendio en medio del juramento en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró una salida de bomberos voluntarios en medio de una noche de juramento de cadetes.
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Se incendió una cosechadora en inmediaciones de avenida Perón y las vias del ferrocarril, según lo informado. Los cadetes que prestan juramento son: Narella Flores, Victoria Gómez, Luciano Drisdale, Máximo Robles.
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