Juraron cuatro bomberos voluntarios de Chacabuco

Para el cuerpo activo. Al cierre hubo una emergencia en la ruta 7.
Desde esta noche el cuerpo activo de bomberos voluntarios de Chacabuco tiene 4 nuevos integrantes.
Volver a Chacabuquero.
Los cadetes Narella Flores, Victoria Gómez, Luciano Drisdale, Máximo Robles hicieron su juramento ante pares, dirigentes y familiares.
La ceremonia que se desarrolló en el cuartel de la calle Zapiola se retrasó por una salida motivada por el incendio de una cosechadora.
También se recordó a Guillermo Loureiro, vecino que falleció en las últimas horas, por su colaboración con los Bomberos.
En el cierre del acto hubo una emergencia en el kilómetro 160 de la ruta 7, en Carmen de Areco. Se enviaron 2 dotaciones de Chacabuco en apoyo. Se trató del vuelco de un rodado.
En las redes sociales de Chacabuquero se publicarán fotos del acto.
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