Pudo ser una tragedia y piden una solución para esta avenida de Chacabuco

Problema.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para contar la peligrosa situación que tuvo que sobrellevar esta mañana en una avenida de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
"Llendo para la escuela 7 tuvimos que subirnos a la vereda con mi nena en la bicicleta porque nos pasó un camión súper cerca y re fuerte -comentó Leonela-. Igual que pasan de fuerte los autos. Es muy peligroso mandar a mi hija así, sola. La escuela se cansó de pedir una ciclovía a para los chicos".
Según la vecina, esto ocurrió antes de las 8.00 en la avenida Garay: "Está pedido que hagan la ciclovía camino a la escuela. La otra vez estuvimos juntando firmas porque son varios los chicos que van solos en bicicleta".
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