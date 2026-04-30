jueves, 30 de abril de 2026

Pudo ser una tragedia y piden una solución para esta avenida de Chacabuco

 


Problema.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para contar la peligrosa situación que tuvo que sobrellevar esta mañana en una avenida de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería el corte perfecto Chacabuco

Carnicería El Corte Perfecto

"Llendo para la escuela 7 tuvimos que subirnos a la vereda con mi nena en la bicicleta porque nos pasó un camión súper cerca y re fuerte -comentó Leonela-. Igual que pasan de fuerte los autos. Es muy peligroso mandar a mi hija así, sola. La escuela se cansó de pedir una ciclovía a para los chicos".

Según la vecina, esto ocurrió antes de las 8.00 en la avenida Garay: "Está pedido que  hagan la ciclovía camino a la escuela. La otra vez estuvimos juntando firmas porque son varios los chicos que van solos en bicicleta".

Feria de emprendedores en Correa 129 este viernes 1 de mayo de 2026


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Lo agarraron cuando sólo le faltaba la punta en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Un chacabuquense trabaja en el rediseño de un organismo nacional

- Le chocaron el auto en Chacabuco

- Un procedimiento poco común ocurrió en Chacabuco

- Más datos del choque y algo más en la ciudad de Chacabuco

- Cayó "la ruidosa" en Chacabuco

- Encontró algo que la espantó en su casa en Chacabuco

- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco 

- Quedaron atravesados y se lo hicieron sentir en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)