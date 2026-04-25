Policiales de Chacabuco: Le robaron - Joven internada - Mucho ruido

De noche.
Durante la madrugada se registraron distintos situaciones en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que 3 personas le robaron 2 caballos de un predio de la calle Balcarce. Los estuvo buscando por Ullúa y 12 de Febrero.
Un vecino le contó a Chacabuquero que su novia quedó internada en la Guardia del Hospital por un golpe en la cadera. Al parecer, ambos sufrieron lesiones en un accidente de tránsito en la avenida Arenales. Hubo otro siniestro vial en Inmediaciones de Garay y Rocha. En este caso una pareja fue trasladada al nosocomio local. Sin embargo, cuando la Policía llegó al lugar, no halló ningún rodado.
Por otro lado, hubo muchas quejas por el ruido provocando por autos y motos, principalmente en el acceso Juan XXIII.
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