sábado, 25 de abril de 2026

Policiales de Chacabuco: Le robaron - Joven internada - Mucho ruido

 

De noche.

Durante la madrugada se registraron distintos situaciones en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Un vecino puso en conocimiento de la Policía que 3 personas le robaron 2 caballos de un predio de la calle Balcarce. Los estuvo buscando por Ullúa y 12 de Febrero.

Un vecino le contó a Chacabuquero que su novia quedó internada en la Guardia del Hospital por un golpe en la cadera. Al parecer, ambos sufrieron lesiones en un accidente de tránsito en la avenida Arenales. Hubo otro siniestro vial en Inmediaciones de Garay y Rocha. En este caso una pareja fue trasladada al nosocomio local. Sin embargo, cuando la Policía llegó al lugar, no halló ningún rodado.

Por otro lado, hubo muchas quejas por el ruido provocando por autos y motos, principalmente en el acceso Juan XXIII.


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