viernes, 24 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco III

 Que en paz descanse: José.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Osvaldo José Milione. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Coronel Suárez 113. Sepelio a las 14.00

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